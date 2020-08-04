Взрыв в Бейруте повредил посольства России, Казахстана, Армении

Взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Взрывная волна повредила фасад здания. В то же время о пострадавших сотрудниках посольства не сообщается. Дипломаты также не располагают данными о получивших травмы россиянах.

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Министерство иностранных дел Казахстана распространило сообщение о взрыве в морском порту в Бейруте, передает «Казинформ».

«По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа т.г. примерно в 18:00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению Дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения. Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МИД.

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Здание посольства Армении в Ливане повреждено в результате сильного взрыва, произошедшего в Бейруте во вторник вечером. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД, передает на ТАСС.

«Разрушения значительны как в населенных армянами районах, так и во всем Бейруте. На данный момент есть предварительные данные о гибели одного армянина и о нескольких пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести, в основном — в домах, от разбитых вследствие взрыва стекол. В результате взрыва было также частично повреждено здание посольства Армении в Ливане», — отмечается в сообщении МИД. Как уточняется в релизе, армянская дипмиссия находится на связи с соответствующими органами Ливана и руководителями структур местной армянской общины.

Мощный взрыв прогремел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.