Взорвавшийся в Азовском море российский танкер находился в исправном состоянии

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», пострадавший после взрыва в Азовском море, находился в исправном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкин.

«По нашей информации, судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии. Причину взрыва будет определять комиссия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются. Танкер буксируют на якорную стоянку.