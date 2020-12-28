Взлет и падение Мамеды Наиловой

Мамеда Наилова грустила и грусть ее была отнюдь не светла. Ведь она прогорела на деле, от которого ожидала крупных барышей и обеспеченной старости. Мадам Наилова была директором школы номер 781 в одном южном городе. Давно она занимала эту должность, не одно поколение выпускников школы вспоминало Мамеду разными словами.

Не скажу, что слова были добрыми, но ведь, как почти говорил классик — кто из вас без греха, пусть купит мне драгоценный камень.

Жизненное кредо этой большой души женщины было простым — жизнь нужно прожить так, чтобы потом было о чем вспоминать. Тоже, почти, как у классика. О них, о классиках зарубежной литературы и музыки, она вспоминала, оплакивая затонувший титаник своих надежд. Все, кто находился в этот грустный момент рядом с Мамедой, слышали, как она перечисляла фамилии великих немцев: «Гете, Бах!».

Что самое интересное, она настойчиво и многократно предлагала кому-то неведомому посмотреть на Иоганна Вольфганга и Иоганна Себастьяна. Его же, неведомого и заочного партнера по дискуссии, Наилова отправляла в путешествие столь же долгое, сколь и малопочетное. Вспоминать конечный адрес этого предлагаемого вояжа было даже как-то неудобно. Зато, постепенно появились, пусть и весьма общие, представления о личности того, кто вызвал у Мамеды такие эмоции.

Им, непризнанным миром героем, был человек, снявший на телефон все чудесные выкрутасы мадам Наиловой в день ее рождения и выложивший это незабываемое кино в социальные сети. Данный шедевр был просмотрен сотнями тысяч южногородцев, которые с удивлением обнаружили, что национальный флаг, если очень захотеть и забыть про совесть, можно втыкать в прическу. А еще, народ увидел, что директор школы номер 781 прекрасно разрезает тушу.

А как она танцует! Колумбийке Шакире впору обращаться к Мамеде за советами. В общем, там такие таланты обнаружились, что весь южногородский шоу-биз напрягся.

Как оказалось, напрасно. Не было оценено по достоинству все, что продемонстрировала Наилова в день своих именин в шумном зале ресторана, средь веселья и обмана. Одним словом, ее сняли с работы. С той самой, что давно уже обеспечивала Мамеду хлебом с маслом и черной икрой.

Хотя, она так пыталась доказать, что молоко черное. Записала даже целое видеообращение, признав себя виноватой и попросив у всех прощения. Казалось бы, вот она спасительная соломинка. Вот они волосы, за которые Наилова, аки барон Мюнхгаузен, себя из болота вытащить смогла бы. Но нет! Не проканало. Но тут впору вспомнить Гоголя и спросить всех, кто не сочувствует Мамеде. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! Ведь трагедия не в том, что уволили Мамеду Наилову, а в том, что такая талантливая и многогранная особа так долго возглавляла целую школу…