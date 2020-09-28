Выявлять и блокировать — Facebook нанес ощутимый удар по кибербойцам Кремля

Facebook удалил более 200 российских аккаунтов из-за их вмешательства в дела иностранных государств. По данным компании, они распространяли фейки о ситуации в Турции, Грузии, Сирии, Украине и еще ряде стран. Готовили и распространяли статьи, искажавшие картину происходящего в разных странах.

В целом, компания Facebook объявила о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства», передает РИА Новости.

«Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

«Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США», — сообщается на сайте.

Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском.

Была удалена небольшая сеть из одной страницы, пяти аккаунтов, одной группы на Facebook и трех учетных записей в Instagram. Там преимущественно фигурировали темы Турции, Европы и США. Эти ресурсы старались увести пользователей на сайт, выдававший себя за независимую дискуссионную площадку в Турции, сказано в пресс-релизе.

«Около 4,9 тысячи аккаунтов были подписаны на эту страницу, один аккаунт присоединился к этой группе, и около 5,6 тысячи человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram», — говорится в сообщении. Кроме того, около 4,8 тыс. долларов было потрачено в евро и рублях на рекламу.

Другая сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram.

«Эта сеть происходила из России и была сфокусирована на мировой аудитории, соседних с Россией странах, включая Беларусь», — говорится в сообщении.

Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, создавая публикации, в том числе, о выборах в Беларуси на русском и английском. На рекламу там было потрачено около 10 тыс. долларов в рублях.

«Около 59000 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 2000 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram», — говорится в сообщении.

То есть, по сути, тут идет речь о том, что шла скрытая информационная война против ряда государств довольно хитрыми методами, путем воздействия на сознание читателей.

Интересно мнение политэкспертов о целях, задачах, и эффективности подобных виртуальных войн. О том, насколько это всё опасно, и, главное, зачем это нужно Кремлю? Вот как прокомментировал # эти моменты доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Я хочу сказать, что вышеизложенное укладывается в рамки второй фазы информационной войны, начатой российскими спецслужбами. Хорошо, что руководство Facebook сумело предотвратить развитие такого нежелательного сценария на своей площадке. Это действительно информационная война, которую ведет Россия против ряда стран, в том числе против Грузии накануне очень важных для нее парламентских выборов. Это в том числе попытка повлиять на исход будущих голосований.

Россия очень умело использует тот опыт, который ее спецслужбы получили после вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году, а затем во время похожих кампаний и в ряде других стран Запада. А руководство Facebook приняло все это к сведению, и теперь очень детально, внимательно отслеживает те порталы, сайты, с которых ведется информвойна против других государств.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Безусловно, можно сказать, что кампании дезинформации, пропаганды через социальные сети – Facebook и все остальные – это очень эффективно. Мы видели силу этих деструктивных действий и в Грузии, и в Украине. Напомню, что информационная подготовка к захвату Крыма разворачивалась именно в соцсетях. В Грузии в 2008 году, когда была война в августе, еще не наблюдалось столь широкого использования соцсетей, но ныне гибридная война, кибервойна идет очень активно перед каждыми выборами и, в принципе, на постоянной основе.

С целью дестабилизации, с целью внесения разлада в общество. Это затрагивает и оккупацию — в случае Грузии, и отношения с партнерами – Армения, Азербайджан, Турция. Эти атаки всегда массированны. То есть, сначала запускаются фейки или манипуляции в соцсетях. Потом их подхватывают проплаченные активисты, пользователи соцсетей, чтобы распространить дальше, потом политики проплаченные, потом СМИ. И вот так фейки становятся реальностью для большого числа людей, создавая серьезную дестабилизацию или манипулируя общественным мнением в ту или иную сторону.

Поэтому, безусловно, надо блокировать, надо как сейчас практикует Facebook – во время любых политических кампаний заставлять делать «прозрачными» тех, кто оплатил продвижение той или иной новости, информации; и потом все фейковые, распространяющие неверную информацию аккаунты, удалять. Это очень здорово, так и должно быть.