Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар пришелся по пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Отмечается, что это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.