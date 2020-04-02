Выявлены 15 лиц, занимавшиеся разведывательно-подрывной деятельностью против Азербайджана

В результате мер, проведенных в 2019 году в направлении пресечения нелегальной миграции, были выявлены и обезврежены шесть групп, занимавшихся незаконной миграцией, а также 58 нелегальных мигрантов.

Как передает в четверг Trend, эта информация отражена в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам 2019 года.

В рамках мер, осуществленных в 2019 году в направлении выявления фактов разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, была обнаружена информация о сотрудничестве 15 человек (12 граждан Азербайджана, по одному — граждане России, Ирана и Грузии) со спецслужбами противостоящих стран, а также один человек — гражданин Азербайджана — привлеченный к сотрудничеству. Информация о шестерых из них была предоставлена соответствующим государственным органам.

| 2020-04-02T16:37:26+00:00 2 апреля 2020, 18:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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