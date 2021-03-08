Выставка украденных ковров: армяне цинично выдают карабахские ковры за «армянские ценности» — ФОТО

Армяне не перестают удивлять. На сей раз основатель Музея ковров «Шуши» — города, существующего исключительно в больной фантазии представителей этой нации, Вардан Асцатрян выставил в Ереване похищенные во время оккупации карабахские ковры, представив их как «старинные армянские шедевры».

Выставка похищенных азербайджанских ковров проходит в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна в Ереване.

«В плане количества, мы спасли 2/3 нашей коллекции, но с точки зрения качества мы эвакуировали более 90%. У нас было два здания — музей и фонд. Всю коллекцию музея — 160 ценнейших ковров – мы спасли. Однако то, что было в фонде, так и осталось там. На выставке представлены свыше 70 ковров, история создания которых начинается с 17 века. На них стоит посмотреть всем, кто понимает толк в этом искусстве, и не только», — рассуждает Асцатрян в духе армянской фантасмагории, подчеркивая, что «азербайджанцы «охотились» за этим сокровищем, перевозили в Бакинский музей и выдавали за шедевры азербайджанской культуры.

Человеку здравого ума, разбирающегося в элементарной истории, не нужно доказывать, что директор Музея ковров несуществующего города, использует проверенный веками армянский метод, основанный на бредовом вымысле и провокации.

«У каждого ковра своя история. В качестве символов в карабахских коврах в большинстве случаев превалируют цветущие кресты, пчелы и птицы-самцы. Пчелы символизируют матриархат, материнское начало, но в карабахских коврах наряду с пчелами присутствуют птицы-самцы, что символизирует гармонию», — блеснул «познаниями» Вардан Асцатрян.

Конечно, это все не смешно. К великой всеобщей радости, победоносная азербайджанская армия положила конец армянской агрессии и фашизму, освободив наши исконные земли от многолетней оккупации. Обозленные армяне с неимоверной жестокостью принялись уничтожать культурное и историческое наследие, игнорируя тот факт, что эти ценности принадлежат всему человечеству, а не только Азербайджану, и что рано или поздно им придется ответить за все преступления, совершенные против мировой культуры.

Что касается непосредственно выставки украденных ковров и бредовых заявлений Вардана Асцатряна, то, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова напомнила, что 18 февраля нынешнего года Министерство культуры Азербайджана выступило с заявлением, в котором выразило протест против тогда еще намечающегося открытия выставки «ковров из личной коллекции основателя Музея ковров Шуши Вардана Асцатряна» в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Ереване:

«Эти ковры, вывезенные из Карабаха, по признанию армянской стороны, 1 ноября, то есть в ходе Второй Карабахской войны, являются на самом деле азербайджанскими коврами из разных регионов, присвоенными армянами в ходе многолетней оккупации этого региона. Армяне целенаправленно и последовательно фальсифицируют события истории – как новейшей, так и более древней – и присваивают себе наше культурное наследие. Тем самым они грубо нарушают международные документы ЮНЕСКО – Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и Второй протокол к ней 1999 года, а также Конвенцию 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности», — заявила Ширин Меликова в интервью «Зеркало».

Отвечая на вопрос, были ли случаи, когда за почти 30-ти летнюю оккупацию Карабаха армянскими захватчиками, украденные ковры были возвращены в Азербайджан, директор Азербайджанского музея рассказала:

«Такие случаи бывали, хотя и редко. Один из них, связанный с ковром «Бахчада гюлляр», стал неотъемлемой частью истории нашего музея, а сам ковер – экспонатом нашего Шушинского филиала. История этого ковра широко известна, но я все же повторю ее вкратце. В 2017 году этот карабахский ковер, обозначенный как «старинный армянский», был выставлен на аукционе в Лос-Анжелесе. Однако на нем имелась надпись на азербайджанском (кириллицей), которая говорила о том, что он был создан в 1971 году – ткачиха соткала его в дар своему сыну Сарвару. Ковер приобрел коллекционер Эльшад Тахиров – гражданин США и этнический азербайджанец. Он долго разыскивал владельцев этой уникальной вещи среди беженцев из Карабаха, но не сумел найти, и ковер в итоге попал в наш музей».

Хочется верить, что с помощью международных организаций другие похищенные армянами азербайджанские ковры также вернутся на Родину.