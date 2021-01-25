Высшее образование в кредит: кто сможет рассчитывать на беспроцентную ссуду?

Вопрос студенческих кредитов остается нерешенным в нашей стране уже много лет. Из-за этого многие молодые люди остаются за бортом высшего образования, ведь плата за обучение по карману далеко не всем. Пандемия коронавируса привела к уменьшению доходов населения и еще больше обострила данную проблему. Сейчас тех, кто не смогут начать или продолжить обучение в вузе из-за отсутствия финансов станет намного больше.

Министр образования Эмин Амруллаев признал на недавно прошедшем брифинге, посвященном дополнительным мерам по организации деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима, что проблема с платой за обучение существует. Он отметил, что данный вопрос должен решаться в индивидуальной форме в порядке согласования с вузами. По словам министра, есть планы по согласованию между правительством и парламентом вопроса о кредитах в сфере образования. На это предусмотрено выделить 80 млн. манатов.

Амруллаев рассказал, что планируется предоставление беспроцентных кредитов на образование малоимущим гражданам, а также студентам с высокими академическими результатами. Таким образом, государство предоставляет возможность получения высшего образования для членов малообеспеченных семей, а также для особо одаренных лиц, добавил министр.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов отметил в беседе с «Зеркало», что рад тому, что вопрос о студенческих кредитах был снова поднят. Хотя он поднимался уже не раз, сейчас уже есть конкретные предложения. Впрочем, пока он все еще на стадии изучения и обсуждения.

«Очень важно решить этот вопрос, ведь страна взяла курс на то, чтобы образование было доступно для всех, и это касается в том числе высшего образования. Нужно стремиться к тому, чтобы в Азербайджане было больше людей с высшим образованием. Но, конечно, при этом нельзя забывать об улучшении качества образования», –сказал эксперт.

По его словам, из-за высокой стоимости обучения немало студентов обучается в иностранных вузах, в которых оплата ниже. Но, как отметил Исрафилов, министр образования верно сказал, что если урезать сумму расходов на обучение на человека с 2 500 до 500 манатов, это негативно скажется на качестве образования.

Что касается беспроцентных кредитов, то показателем хорошего уровня знаний, по его словам, тут могут быть только баллы, набранные при поступлении, результаты учебы. И хорошо, что знающим студентам дадут возможность получить высшее образование. Правильным он считает и решение о беспроцентном кредите на учебу малоимущих студентов.

«Но это одна сторона вопроса. Однако есть и другая. Немало студентов набирают достаточный для поступления балл, но не очень высокий, и они тоже не могут оплатить учебу, хотя к малоимущим не относятся. Как быть им? Такие студенты,– говорит эксперт,– должны иметь возможность получить кредит на учебу под низкий процент. Напомню, что этот вопрос так и не решен до сих пор из-за того, что отечественным банкам невыгодно давать их под низкие проценты, как это происходит в других странах».

По мнению Исрафилова, нужно принять закон о студенческих кредитах. Однако также можно включить пункт о таких кредитах в закон «О высшем образовании», который сейчас находится на стадии принятия.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что вопрос студенческих кредитов не может решиться на протяжении многих лет. Он полагает, что наши банки на такое не пойдут, им это невыгодно.

«В некоторых странах процентные ставки очень низкие, но не у нас. Коммерческие банки вообще не должны заниматься выдачей кредитов на образование. К этому надо привлекать не их, а предпринимателей, которые будут оплачивать обучение талантливых молодых людей с условием, что те будут на них работать на протяжении нескольких лет. По поводу беспроцентных кредитов, думаю, что если наше государство хочет решить этот вопрос, надо подключать Нефтяной фонд. Находится же сумма на оплату обучения студентов за рубежом, так почему бы не найти ее для тех, кто учатся на Родине? Студенты — это будущее поколение, а ведь 25% Нефтяного фонда как раз и предназначено для будущих поколений»,–сказал он.

По словам Агаева, при беспроцентных кредитах срок возврата не должен быть очень долгим.

Он считает, что неверно делать беспроцентными кредиты на образование только для одаренных студентов, так как само понятие «одаренность» неоднозначное.

«Например, Эйнштейна никто не считал одаренным, он даже не мог завязать свои ботинки, а теперь его имя известно всем. Если же исходить из набранных баллов, то тут картина более четкая — набрал абитуриент в два раза больше проходного балла, значит он должен получить беспроцентный кредит на учебу»,–подчеркнул эксперт.

По его мнению, малообеспеченность не должна быть критерием для предоставления беспроцентного кредита. Единственным фактором должны быть знания.