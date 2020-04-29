Вышла в свет новая книга об М.Ф.Ахундове

В издательстве «JekoPrint» вышла из печати книга доктора исторических наук Айдына Балаева — «Многогранный М.Ф.Ахундов: убежденный русофил, иранский патриот и зачинатель “азербайджанской” идентичности». В отличие от ранее изданных книг об Ахундове, в которых предметом исследования являлись перипетии его жизни, литературные достоинства и недостатки его произведений, а также философское мировоззрение этого гениального мыслителя, данная работа посвящена роли Ахундова в процессе становления идентичности той общности, которую мы сегодня именуем «азербайджанцами», или «азербайджанскими тюрками».

Актуальность проблемы обусловлена тем, что мы до сих пор не определились со своей идентичностью. Подтверждением является тот факт, что сегодня, как и 100 лет назад, мы наблюдаем в обществе непримиримую борьбу трех форм идентичности – тюркской, азербайджанской и исламской. Причем, по сравнению с тем временем, сегодняшняя ситуация становится еще более запутанной и противоречивой. В начале ХХ века сторонники исламской идентичности стремились лишь к утверждению шиитско-исламской, а по сути, иранской идентичности. Теперь же, в связи с проникновением и широким распространением в Азербайджане после развала СССР различных течений суннитского ислама, в стране возникло множество форм исламской идентичности, которые ведут борьбу уже между собой.

С другой стороны, существенную трансформацию претерпело и понятие «азербайджанская идентичность». Ведь основатель этой идеи М.Э.Расулзаде не только не отрицал тюркское происхождение азербайджанцев, а наоборот, этот фактор он считал стержневым элементом т.н. «азербайджанской идентичности». Как он подчеркивал, «азербайджанизм (azərbaycançılıq) – это славная борьба принадлежащей великой тюркской расе нации за приобретение своей независимости». Между тем, в современной трактовке понятие «азербайджанская идентичность» чем-то напоминает пресловутую «советскую», или «османскую», призванную сплотить этнические и национальные группы различного происхождения в единое целое. Излишне напоминать, чем завершились все предыдущие эксперименты. Не вызывает сомнений, и нынешнюю попытку реализовать нереализуемое, ожидает аналогичное фиаско.

Впрочем, в стране, где наука давно уже превратилась в служанку власть имущих, где Академия Наук является пародией на истинную науку, где титул «академика», за редким исключением, носят персонажи комедий того же Ахундова, где основателя национальной государственности превратили чуть ли не во «врага народа», подобное положение вещей вполне объяснимо.

Работа написана в довольно критическом тоне в отношении наследия Ахундова, поскольку в его высказываниях и поступках было достаточно ошибочного, противоречивого, а иногда и вредного. Впрочем, это нисколько не умаляет неоценимые заслуги М.Ф.Ахундова перед соплеменниками, и не ставит под сомнение сам факт его величия.