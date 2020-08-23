Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера

На YouTube-канале HBO MAX появился полноценный трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости», снятого Заком Снайдером. Ролик представили на конвенте DC FanDome.

В трейлере показаны все участники команды супергероев. Среди них — Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг. Кроме того, в ролике можно увидеть и антагонистов в лице Дарксайда и его приспешников — Десаада и Степного волка.

Как было известно ранее, фильм «Лига справедливости» вместо режиссера Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Релиз новой версии «Лиги справедливости» состоится в 2021 году на HBO Max.