«Выпускные экзамены IX и XI классов будут проведены в один этап».

Как сообщает АПА, об этом сообщила заведующая отделом методики и мониторинга учебников ГЭЦ Афига Батыева.

По ее словам, тесты будут содержать 85 вопросов: «Основным источником в программе являются учебники. В программу не включены материалы других пособий, только учебников. Я бы порекомендовала помимо чтения учебников, принять участие в онлайн-испытательных экзаменах на сайте OTK.az, ознакомиться с образцами заданий, составленных ГЭЦ для I-XI классов, аудио-материалы также загружены на сайт ГЭЦ».