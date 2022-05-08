За минувшие сутки украинские бойцы поразили 14 воздушных целей российских войск.

Как передает УНИАН, об этом сообщил официальный канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

В информации говорится, что ВС РФ нанесли ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс или Ту-160, отрабатываюшие удары из Каспийского региона. По целям на территории Украины выпущено около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены противовоздушной обороной.

Также отмечается, что зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Украины поразили один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА «Орлан-10», два БПЛА «Форпост», две крылатые ракеты.

По меньшей мере два «Орлана» уничтожили подразделения ЗРВ Сухопутных войск.

Как отметили в Командовании, всего за сутки, 7 мая, поражено 14 воздушных целей.