Выполняй инструкции и ничего не бойся – TƏBİB о работе бассейнов в отелях

С наступлением лета в # очень часто стали обращаться граждане, которые попытались отдохнуть в наших центрах отдыха и отелях. Мы пишем попытались, потому, что полноценного отдыха у них не получилось.

Несмотря на то, что отдых в отелях и центрах отдыха предполагает также купание в бассейнах (кстати, это включено в стоимость путевок), в большинстве отелей и центров бассейны не работают. Их владельцы в разговоре с клиентами объясняют это тем, что они остерегаются контролеров TƏBİB (Объединение управления медицинских территориальных секторов), которые могут из-за работающего бассейна оштрафовать или же добиться закрытия всего объекта.

В беседе с # глава пресс-службы TƏBİB Равана Алиева отметила, что у них нет контрольных полномочий. Контрольные полномочия имеются у правоохранительных органов.

По словам руководителя пресс – службы, на сайте koronavirusinfo.az размещены методические указания по регулированию коронавирусной инфекции (COVID-19) в секторе туризма и в отелях (https://koronavirusinfo.az/files/2/4_Turizm_VE_Otelcilik_Sektoru.pdf).

«В этих указаниях можно найти инструкции относительно деятельности этих бассейнов. Владельцы отелей и центров отдыха могут работать при условии точного соблюдения этих инструкций», — сказала # пресс- секретарь TƏBİB.

Мы ознакомились с методическими указаниями, о которых говорила Равана Алиева. Так вот, согласно им соблюдение рекомендуемых международными стандартами и нормами высокой концентрации дезинфицирующих средств в бассейнах является желательной. А проветривание закрытых бассейнов является обязательным.