«Выпали» из учебного процесса: государство должно решить вопрос обеспечения школьников компьютерами

С переходом на дистанционное образование в связи с пандемией возник целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения. Но, несмотря на то, что школьники на «дистанционке» с марта, важные проблемы, связанные с таким обучением, так и не были решены. Основная– это проблема обеспечения школьников планшетами или компьютерами, ведь они есть не у каждого учащегося. Позволить себе такую покупку многие семьи просто не могут, а без компьютера или планшета заниматься дистанционно просто нереально.

На днях по поводу обеспечения учащихся начальных школ компьютерами высказался министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в столице и в Сумгайыте 75% учащихся удалось привлечь к дистанционному образованию. В других регионах охват дистанционного образования остается проблемой.

Но если дистанционным обучением охвачены не все школьники, а другого нет, то получается, что часть учащихся просто выпала из учебного процесса.

Министр сказал о том, что на сегодняшний день в стране насчитывается 1,5 миллиона школьников, но на азербайджанском рынке нет такого количества компьютеров. Кроме того, как отметил Амруллаев, предоставление такого числа компьютеров не решит проблему. Он заявил, что в странах, где использовался принцип «каждому школьнику– по компьютеру», эта практика себя не оправдала.

Однако непонятно, какой выход из положения в таком случае видит министерство образования, ведь пандемия может продлиться еще не один месяц.

Экономист Натиг Джафарли заявил # о том, что во многих странах практика раздачи учащимся компьютеров, планшетов для учебы, напротив, себя оправдала.

«Возьмем, к примеру, соседнюю Турцию, где эта программа успешно работает. Там производят планшеты у себя в стране, заключив договора с компаниями из других государств. Данный проект начал реализовываться в Турции несколько лет назад, так что с переходом на дистанционное образование в связи с пандемией коронавируса, не связан, но сейчас он оказался особенно актуальным. Похожая программа есть и в Грузии, и там она оказалась успешной»,–отметил он.

Говоря о возможности раздачи планшетов для школьников в Азербайджане, экономист подчеркнул, что есть тонкий момент, который нуждается в проработке. Если государство решит предоставить планшеты не всем школьникам, то по каким критериям выбирать тех, кто в них и правда нуждается?

«Все семьи, в которых есть школьники, захотят получить бесплатный планшет или компьютер. Даже если будут выбраны критерии, то как решить ситуацию с тем, что если это бюджетные деньги, то все налогоплательщики должны иметь те же права? А тут получится, что кто-то останется в стороне. Но если обеспечить компьютерами всех школьников, то это будет большая экономическая нагрузка на бюджет. Если принять в расчет, что самый дешевый компьютер стоит 300-400 манатов, то на 1,5 миллиона школьников будет потрачена солидная сумма»,–отметил экономист.

Вопросов очень много, но их надо решать, и как можно быстрее, до января следующего года, ведь этот год уже по сути потерян для отечественного образования. Мы, как подчеркивает эксперт, долгие годы будем чувствовать тот урон, который коронавирус нанес нашей системе образования. Пандемия может продолжаться еще долго, вполне вероятно, что первую половину следующего года детям придется учиться дистанционно. Пока, по мнению Джафарли, надо предпринять все необходимое, чтобы хотя бы учащиеся младших классов могли нормально учиться онлайн. Можно на первое время дать компьютеры только учащимся 1-4 классов.

Одним из выходов из положения может стать беспроцентное кредитование, но если в семье несколько школьников, то им понадобится несколько компьютеров, ведь занятия могут начинаться у них одновременно. Мало какая семья потянет такую покупку даже с беспроцентным кредитом. Беспроцентное кредитование должно быть в качестве, если для семьи этот вариант подходит. Остальных школьников должно обеспечить компьютерами государство, разработав соответствующие механизмы, считает Джафарли.

Он также отметил, что надо было уже давно в нашей стране наладить собственное производство компьютеров и планшетов.

«Ранее была предпринята такая попытка. В Мингечевире начали собирать компьютеры, была собрана первая партия, а затем проект закрыли. Дело в том, что сборка компьютеров в Азербайджане по цене получалась намного выше, чем привозить компьютеры из Китая. Сейчас все еще не поздно начать все сначала, заключить договора с иностранными компаниями, специализирующимися на таком производстве. Местное производство при правильном подходе удешевить стоимость планшетов и компьютеров и создаст новые рабочие места»,–сказал Джафарли.

По его словам, необходимо решить вопрос не только с компьютерами или планшетами, но и со скоростью интернета. В некоторых регионах страны интернет работает очень плохо, и как при таких условиях проводить онлайн занятия, даже при наличии у школьников необходимых гаджетов? Нужна соответствующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что нужно разработать программу, по которой в начале года на планшет школьника будут загружать все уроки, которые будут изучаться в этом учебном году.

«Что касается обеспечения школьников компьютерами, то сейчас в Азербайджане в продаже компьютеров на сумму 120 миллионов долларов. Фирмы, которые ими торгуют, заинтересованы в том, чтобы их у них приобрели как можно быстрее, чтобы был товарооборот».

По мнению Агаева, государство не должно выдавать компьютеры всем школьникам. Их должны получить бесплатно только дети шехидов, дети, которые воспитываются в неполных и малообеспеченных семьях, дети, у которых родитель имеет 1 группу инвалидности. Остальным родителям надо создать условия, при которых они смогут приобрести компьютеры или планшеты сами. Если родителям школьников предоставят возможность оплачивать покупку компьютера постепенно и беспроцентно, желающих приобрести их станет больше. Пандемия, как считает эксперт, продлится еще минимум 9-10 месяцев и надо сделать все возможное для нормального дистанционного обучения.