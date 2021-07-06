На днях на страницах сайта Milli.az член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли подверг критике деятельность директора Информационного агентства «Turan» Мехмана Алиева.

«Высказывания Мехмана Алиева доказывают, что он недоволен общей государственной политикой в сфере медиа», — утверждается в опубликованной в Milli.az статье под названием «Аргументы Мехмана Алиева против MEDİA в реальности не находят своего подтверждения».

Он отмечает, что по мнению директора агентства «Туран», оказывая помощь средствам массовой информации, власти ранее в лице Фонда государственной поддержки СМИ, а ныне Агентства развития медиа, хотят взять их под свой контроль.

«Как правило, пытаясь доказать свою правоту, Мехман Алиев приводит примеры, взятые из практики западных стран. Но почему-то Мехман Алиев ничего не говорит о том, что материальная поддержка СМИ в необходимый момент является одним из важных компонентов формирования нормальной медиа-среды на Западе», — заявляет в своей статье член правления Совета прессы (https://news.milli.az/politics/962062.html?fbclid=IwAR1V-1DogHPAe12P6iY7lpzP4DGcd5QXl4mnLDmrRGHyCQY4UENXYUSQFOA).

Мы связались с Мушфигом Алескерли, который подтвердил свои доводы, приведенные в статье. По словам члена правления Совета прессы, после пандемии сумма выделяемой СМИ в западных странах материальной помощи существенно увеличилась (https://europeanjournalists.org/blog/2020/12/08/danish-government-increased-support-for-the-media-sector/?fbclid=IwAR0_m4RExGAcJdtRATtUkCBqvx3Ruh9v7k62pKV_iOtps2_aOo-0MRyxEB8).

Мы попросили Мехмана Алиева прокомментировать высказывания Мушфига Алескерли.

«Я никогда не говорил о том, что государство не должно помогать СМИ. Государство должно помогать средствам массовой информации. Но эту помощь не должны получать СМИ, которые нарушают плюрализм и занимаются распространением дезинформации», — заявил # Мехман Алиев.

Как отметил директор агентства, государственная помощь СМИ должна быть направлена на обеспечение плюрализма и свободы слова.

«Но в Азербайджане этого не происходит. Так, к примеру, получающие материальную помощь от государства наши телекомпании предоставляют эфир лишь лицам, которые оправдывают повышение цен на газ и электричество со стороны государственных структур. Однако, эти телекомпании отказываются предоставлять эфир экспертам, считающим повышение цен совершенно неоправданным. Это также относится и к газетам, получающим финансовую помощь от государства», — сказал нам Мехман Алиев.

Как напомнил директор агентства, законы «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании» требуют от журналистов говорить и писать только правду.

По мнению руководителя объединения журналистов «Ени Несил» Арифа Алиева, государство не должно финансировать СМИ.

«Государство должно поддерживать средства массовой информации. Эта поддержка может быть предоставлена на законодательном уровне – принятием законов, способствующих развитию СМИ. Эта поддержка также может заключаться в развитии технологий, необходимых для деятельности средств массовой информации.

Средствам массовой информации также могут быть предоставлены различные налоговые, издательские и транспортные льготы. Государство может выделить средства на создание современных типографий и новых средств связи. Этими льготами должны пользоваться все средства массовой информации.

По мнению же наших чиновников, поддержка СМИ государством должна заключаться в распределении денег среди нужных им изданий. Но этот метод не способствует развитию средств массовой информации», — сказал Ариф Алиев.