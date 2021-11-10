Несмотря на освобождение оккупированных армянами земель, на этих территориях все еще гибнут мирные граждане.

7 ноября 2021 года житель Джабраильского района Ханлар Асланов подорвался на противопехотной мине во время сельскохозяйственных работ. По данному факту в прокуратуре Джабраильского района ведется расследование.

По мнению экономиста Азера Мехтиева, государство обязательно должно застраховать жизни граждан, которые проживают на освобожденных территориях.

«Государственные органы расчищают освобожденные земли от мин. Но никто не может дать гарантию, что в течение короткого времени освобожденные земли будут полностью очищены от мин», — сказал Азер Мехтиев.

Экономист прав в том, что в недалеком будущем начнется процесс массового возвращения населения в освобожденные районы, и тогда с большой вероятностью можно утверждать, что несчастные случаи будут повторяться чаще. Тем более, что народ уже начал освоение освобожденных земель.

Как сообщил # житель села Боюк Марджанлы Вюсал Гасанлы, государство не застраховало их жизнь.

«И это несмотря на то, что мы ежедневно подвергаем свою жизнь опасности», — отметил житель села.

Депутат Милли Меджлиса от Джабраильского района Джейхун Мамедов не считает, что государство обязано застраховать жизни жителей освобожденных районов.

По мнению депутата, граждане сами должны быть внимательными и не заходить на заминированные территории. Однако Джейхун Мамедов допускает, что вопрос страхования мирных жителей может быть рассмотрен в будущем.

«Если конечно случаи гибели мирных жителей от армянских мин будут повторяться и в будущем», — сказал депутат.

Депутат Милли Меджлиса от Ходжалинского избирательного округа Эльман Мамедов не согласен с мнением Джейхуна Мамедова.

«Я считаю, что государство должно застраховать жизни мирных граждан, проживающих на освобожденных землях», — заявил # Эльман Мамедов. Как отметил депутат, руководство Азербайджана сегодня уделяет большое внимание разминированию освобожденных территорий. «Но нужно помнить, что после II мировой войны во времена существования СССР мины продолжали взрываться в течение двадцати лет после освобождения оккупированных немцами территорий», — напомнил нам Эльман Мамедов.

Мы решили выяснить, намерено ли государство страховать жизнь населения освобожденных территорий?

Как заявил # глава секретариата «Azərsığorta» Араз Гурбанов, в Азербайджане обязательное страхование жизни введено в отношении депутатов Милли Меджлиса, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. «Все остальные граждане должны сами добровольно страховать свою жизнь», — заявил глава секретариата «Azərsığorta».

Мы также решили выяснить мнение частных страховых компаний. Как заявили нам представители нескольких частных страховых компаний, они готовы активно участвовать в страховании жизни населения освобожденных территорий. «Как только государство примет соответствующий закон, мы активно подключимся к этому процессу», — отметили представители компаний.