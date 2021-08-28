По роду своей деятельности я часто сталкивалась с различного рода мошенничествами. Люди обращались ко мне за помощью, потому что в одиночку не в состоянии были добиться привлечения аферистов к уголовной ответственности. Мошенники часто умеют договариваться не только со своими жертвами, но и с отдельными представителями правоохранительных органов.

Практика показывает, что для реализации крупномасштабного мошенничества аферисты обычно обзаводятся покровительством авторитетных и властьимущих лиц, чьи имена очень часто произносят при обработке своих жертв. Мошенники создают образ человека, способного при помощи высокопоставленных лиц решить любые проблемы, начиная от получения образования, трудоустройства, и заканчивая приобретением недвижимости за копейки. И надо сказать, что этот механизм промывания мозгов работает как часы. Потому что так уж повелось в Азербайджане, что понятия коррупция и чиновник неразрывно связаны между собой. И среднестатистическому азербайджанцу легче поверить в то, что на высокооплачиваемую работу принимают за деньги, нежели в то, что ответственная должность подразумевает наличие интеллектуальных способностей.

Вообще, надо сказать, что Азербайджан — очень благоприятная среда для аферистов различных мастей, и дело тут не столько в бездействии правоохранителей, сколько в психологии нашего человека. Он очень доверчив, ленив и невежественен.

Кому из вас не приходилось становиться свидетелем хвастовства знакомых, которые с умным видом распространялись о том, что находятся на короткой ноге с начальником управления по делам перетаскивания стопки бумаг с одного стола на другой в министерстве великих дел или президентом огромной компании, которая на особом счету у всех ведомств и первая в ряду победителей всевозможных государственных тендеров. Чувствую, что каждый в своей жизни сталкивался с такими людьми.

А при тщательном изучении выяснится, что этот человек знаком с водителем начальника управления и пару раз ему посчастливилось поздороваться с чиновником, когда тот сошел со своего служебного автомобиля. До того, как произойдет это просветление, мошенник успеет обмануть много людей, пообещав им привилегий и возможностей с три короба…

Кстати, совсем недавно я столкнулась с издателем глянцевого журнала. Мужчина очень рвался попасть на прием к моему начальнику, уверяя меня, что он с ним близко знаком и что один раз они даже вместе пили чай. Он хотел собственноручно вручить начальнику свой журнал и очень надеялся на какое-то вознаграждение. Но задумка его не удалась. Иногда совместное чаепитие не помогает в реализации плана быстрого достижения денег.

Для сведения, в этом журнале издатель от имени разных чиновников восхвалял политику руководства Азербайджана. Ладно, если бы чиновники действительно высказались об этом. Но проблема в том, что они ничего не подозревали об интервью, которое «дали» журналу. Не знаю, удалось ли издателю встретиться с кем-либо из своих «ньюсмейкеров» — очередной пример аферизма. Уверена, что у каждого из читателей с десяток таких забавных и одновременно трагических историй. На самом деле, это очень грустно, когда каждый третий норовит обмануть ближнего, чтобы сколотить капитал.

Сегодня каждый третий в списке лиц, объявленных в уголовный розыск по городу Баку, обвиняется в мошенничестве – это утверждение сотрудников полиции.

Однако то, что произошло в Азербайджане на днях, иначе, как анекдотом, не назовешь. Новость об аресте в столице «12-го имама Мехди» взорвала интернет.

Бабаев Агиль Залыш оглу не стал ломать голову над тем, чтобы придумать захватывающие и любимые всеми истории о тесных связях с местными олигархами. Он сразу объявил себя «12-ым имамом Мехди». 20 лет понадобилось людям, столкнувшимся с Бабаевым, чтобы наконец понять, что они стали жертвами обмана. За это время «посланник Всевышнего» сколотил приличный капитал.

На данный момент по уголовному делу, возбужденному в отношении «святого» Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, проходит 50 пострадавших.

Бабаев обвиняется в том, что организовывал сборища религиозного толка, где рассказывал собравшимся байки о том, что он ниспослан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать материально нуждающимся, и дабы спастись от мучений в судный день, очень важно уверовать в него.

Так, лжепророк добился от своих жертв регулярных денежных взносов и создавал видимость, что собранные средства он раздает бедным. На самом же деле он присваивал деньги и покупал себе дорогие автомобили и квартиры.

А один из пострадавших предпринимателей и вовсе признался, что за эти годы он отдал Бабаеву свыше 400 тысяч манатов, чтобы обеспечить себе место в раю.

Бабаев, конечно, не единственный лжепророк, обманувший людей. На протяжении всей истории Ислама объявлялись лжеМехди различных национальностей. Кстати, на днях в соцсети Facebook было распространено видео, на котором обращение к Президенту Ильхаму Алиеву сделал очередной «умник», назвавшийся имамом Мехди. Он заявил, что в Азербайджане произойдет сильное землетрясение. Однако, если Ильхам Алиев примет его – «имама», Аллах смилостивится и снизит магнитуду от 10 до 5 баллов. Смею предположить, что после распространения видео судьба «имама» изменилась…

Но во всей этой истории с Агилем Бабаевым примечательно не то, что он назвался пророком, а то, с какой легкостью масса людей поверила в его слова. То, как эти люди регулярно посещали организованные им сборища и отказывались от своего имущества. О чем были проповеди Бабаева, чем он увлек своих «прихожан»? Явно не блестящим знанием богословия.

Почему люди вообще посещают такие мероприятия и почему они не в состоянии отличить правду от лжи?

Ответ на этот вопрос на поверхности. Главными причинами уязвимости людей являются незнание основ традиционного Ислама и духовная опустошенность. Эти факторы приводят к образованию психологического кризиса и человек начинает искать выход. Такими людьми всегда легко манипулировать, а уж тем более в век цифровых технологий.

Вот здесь как раз и необходимо вмешательство Управления мусульман Кавказа, который в первую очередь обязан заниматься грамотным просвещением населения, обучением основам традиционного Ислама. Иначе зачем оно вообще существует? За эти годы почти не было замечено ни одной просветительской передачи на религиозную тему на отечественных телеканалах и радиоэфирах. Конечно, знание религии не поможет искоренить мошенничество, но, как минимум, внесет ясность в вопрос пришествия Мехди, которого все так ждут.