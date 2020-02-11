Вынесение приговора экс-помощнику Трампа Флинну вновь перенесли

Федеральный суд Вашингтона вновь перенес запланированное на 27 февраля вынесение приговора бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Об этом говорится в распространенном в понедельник распоряжении судьи округа Колумбия.

«Суд постановляет отменить вынесение приговора, запланированное на 27 февраля, до объявления последующего решения», — говорится в материалах.

Экс-помощник президента 14 января заявил о намерении отозвать свое признание в том, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с занимавшим в декабре 2016 года пост посла России в США (2008-2017) Сергеем Кисляком. Сроки заседания несколько раз переносились. Изначально вердикт должен был быть оглашен 18 декабря 2018 года.

29 января прокуратура согласилась с адвокатами Флинна и теперь просит суд приговорить обвиняемого к условному сроку. (ТАСС)