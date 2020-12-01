Выйти из ОДКБ, войти в НАТО: очевидное и невероятное по-армянски

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая проходит в эти дни в режиме видеоконференции, почему-то сильно возбудила многих армянских экспертов. Но для начала сообщу, что изначально было запланировано обсуждение главами миссий усиление политической роли Альянса на период до 2030 года и текущую ситуацию в Евроатлантической зоне, процессов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Балканах и в Черноморской зоне.

Главы МИД стран-участниц встречи должны были рассмотреть доклад на тему «Как усилить влияние НАТО», подготовленный независимой группой под сопредседательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего помощника госсекретаря США Весса Митчелла. Тут уместно напомнить, что с весны 2020 года тридцать государств являются полноценными членами НАТО. Еще для трех (в их числе Украина и Грузия) Альянс признает их стремление к членству. И только одна – Босния и Герцеговина – сейчас официально движется к вступлению в НАТО, выполняя так называемый План действий по членству (ПДЧ).

По мнению ряда экспертов, эти цифры вскоре могут измениться. Вспоминают, в частности, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное 29 сентября в Брюсселе на встрече с грузинским премьером Георгием Гахарией. «Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше (НАТО и Грузии) партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас (правительство Грузии) полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО. А также – чтобы подготовиться к членству», — заявил он тогда.

Одним словом, все громче говорится о том, что в штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса.

Также замечу, что Министерство обороны Украины начало закупать вооружение через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. «Поздравляем Минобороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ, — говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины при НАТО. В первую партию товаров, приобретенных украинской стороной, вошли гусеничные ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Одним словом, Грузия и Украина, каждая по -разному, углубляет свое сотрудничество с НАТО, в конечном итоге стремясь к членству в Альянсе. Казалось бы, при чем тут Армения, входящая в ОДКБ, на территории которой расположена 102-ая российская военная база? Но нужно знать соседей, они давно уже привыкли шокировать всех удивительностью выводов и решений.

Потерпевшая разгромное поражение в войне с Азербайджаном, практически лишившаяся армии, как единого и мощного организма, Армения сейчас активно занята активным поиском ответов на вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Безусловно, в качестве главного виновного в поражении называют премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Всплывают шокирующие подробности. Так, экс-депутат армянского парламента от партии АРФ «Дашнакцутюн» Агван Варданян заявил, что во второй половине 2019 года премьер-министр РА якобы хотел выйти в «лайв» и объявить о выходе Армении из ОДКБ. От этого шага его отговорили с большим трудом, утверждает Варданян.

О том, что такого рода желания у Пашиняна вполне могут быть говорит как его общая антироссийская политика того времени, так и речи Никола Воваевича в бытность армянским оппозиционером. Тогда он открыто призывал к выводу российской военной базы из РА и к выходу Армении из ОДКБ. О том же, с удивительной регулярностью, писали и продолжают писать пропашиняновские СМИ. В частности, издание «Арменианрепорт» умудрилось узреть большие перспективы для РА от возможного, но пока еще довольно далекого, вступления Грузии в члены НАТО. «Но, в то же время, это и шанс для Армении. Нашей стране важно и нужно сделать настоящий прорыв, добившись полного разрыва отношений с путинской Россией, вывода ее баз из Гюмри и стремительного спурта в сторону будущего членства в НАТО. Иного пути спасения у нас просто нет», — указано в статье на «Арменианрепорт».

Украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии для # назвал такого рода публикации в армянских СМИ «бреднями аутистов». Во-первых, в НАТО и ЕС Армению не примут ещё лет 50, а то и дольше. Во-вторых, даже если и представить, что Армения была бы членом НАТО, то НАТО никогда бы не стал защищать ее в войне с Азербайджаном, которая велась на оккупированных РА территориях вашей страны. То есть, НАТО поступил бы точно также, как и ОДКБ», — заявил А. Коваленко. Казалось бы, все это очевидно. Но в том все и дело, что в Армении привыкли не верить очевидному, предпочитая рассуждать о невероятном.