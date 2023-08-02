Это очень опасная тенденция. Глава правительства Каталонии Пере Арагонес настаивает на проведении референдума, чтобы жители региона могли определить свое будущее.

Дело в том, что по итогам прошедших 23 июля всеобщих выборов в Испании партия Левые республиканцы Каталонии, сторонником которой является Арагонес, получила семь кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Хотя политическая сила не добилась большого представительства в национальном парламенте, ее возможная поддержка важна для утверждения исполняющего обязанности премьер-министра, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на посту главы кабмина.

«Санчес должен будет заняться каталонской повесткой, выполнить обязательства, положить конец бюджетному дефициту», — отметил Арагонес. По его словам, также необходимо «положить конец репрессиям и сделать так, чтобы Каталония определила свое будущее».

Вот так, практически в ультимативной форме Пере Арагонес говорит с премьер-министром Испании.

Напомню, что по результатам предыдущих парламентских выборов, состоявшихся в Испании в 2019 году, ИСРП пришла к власти в результате формирования коалиции, а ее лидер Педро Санчес был избран следующим премьер-министром Испании. Сейчас же, 23 июля, состоялись выборы в обе палаты парламента Испании — Сенат (верхняя палата) на 208 мест и Конгресс депутатов (нижняя палата) на 350 мест.

И тут имеет смысл напомнить, что после поражения правящей партии ИСРП на региональных и муниципальных выборах 28 мая премьер-министр П. Санчес обратился к народу с призывом отменить всеобщие парламентские выборы, которые первоначально планировалось провести в декабре 2023 года. Но это его предложение не было принято. В итоге, на нынешних выборах имела место победа Народной партии (НП) .

Согласно подсчетам, сделанным сразу после выборов, НП набрала 33,05% голосов и получила 136 из 350 мест в Конгрессе депутатов, нижней палате испанского парламента. С этими показателями НП во главе с Альберто Нуньесом Фейхо удалось значительно улучшить результаты, полученные на выборах 2019 года (около 30%). В свою очередь, ИСРП во главе с нынешним премьер-министром Педро Санчесом, заняла на этих выборах второе место, получив 31,7% голосов избирателей.

Несмотря на то, что крайне правая партия Vox заняла на выборах третье место, партия показала худший результат, чем на выборах 2019 года. Так, после выборов 2019 года , если партия «Вокс» имела 52 места в Конгрессе депутатов испанского парламента, то после этих выборов они потеряли 19 депутатских мандатов и получили 33 места (12,39%).

В целом, анализируя ситуацию последних трех лет, можно сказать, что традиционная двухпартийная система, существовавшая в Испании до 2015 года, возродилась. Со стороны зарубежных аналитиков, наличие двухпартийной системы в Испании можно считать в определенном смысле показателем стабильности. Однако нынешний политический климат в стране говорит о том, что это совсем не так, и на самом деле, вопреки вышеизложенной теории, усиление двухпартийности в Испании не гарантирует большей стабильности.

Политические, экономические, социальные и иные противоречия между левым и правым блоками и их углубление в контексте подхода к вопросам внутренней и внешней политики свидетельствуют о том, что в Испании будет нестабильная обстановка. Также важно понимать, что обеспечение большинства в 176 депутатов необходимо в Конгрессе депутатов для прихода к власти. и НП, и ИСРП. Соответственно, они вынуждены формировать коалиции, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.

При этом нужно учесть, что ряд региональных правых партий, выступающих за автономию Каталонии, а в некоторых случаях и за ее независимость, не хотят объединяться с НП. Соответственно, возможность формирования коалиции кажется более реальной для ИСРП. Но и они будут вынуждены вести жесткие переговоры о поддержке коалиции. В том числе и с Националистической баскской партией, Националистического блока Галисии, Партией за объединение Страны Басков и Левой республиканской партией Каталонии.

Другой вариант для ИСРП — получить голоса Партии единства Каталонии (ПЕК) в дополнение к поддержке упомянутых партий. В этом случае ИСРП получает 179 мест в парламенте, что на 3 места больше необходимого порога абсолютного большинства в парламенте. Однако ПЕК выдвинула 2 условия, прежде чем оказать поддержку ИСРП: гарантировать помилование лидера партии в политическом изгнании Карлеса Пучдемона и обеспечить его возвращение в Испанию, а также провести новый референдум о независимости Каталонии.

Хотя выполнение обоих условий представляется невозможным (ведь для этого необходимо внести поправки в законодательство страны), некоторые эксперты не исключают, что на это согласится действующий премьер-министр П. Санчес (ИСРП). Более того, в испанской прессе уже публиковалась информация о ходе переговоров между ИСРП и ПЕК. Чем все это завершится — покажет время. Но уже очевидно, что роль и влияние сторонников нового референдума о независимости Каталонии выросли.

А это чревато не только внутриполитическими катаклизмами в Испании, но и вынужденной оглядкой официального Мадрида на новые реалии в своей внешнеполитической повестке. Да, Испания сейчас везде и всюду указывает на приоритет принципа территориальной целостности государств. Но, имея растущую проблему с Каталонией, за иной статус которой выступают партии, в коалиции с которыми нуждается ИСРП, отстаивать эту позицию официальный Мадрид будет не столь громко и откровенно. А это чревато тем, что и в иных странах мира громче зазвучат голоса тех, кто называет принцип права наций на самоопределение превалирующим над принципом территориальной целостности государств