Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Херсоне. Там он открыто заявил, что захваченные регионы юга Украины планируется присоединить к России.

О визите Кириенко в Херсон написал в своем Телеграм-канале депутат Госдумы и координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич. По его словам, замглавы АП заявил, что включение региона в состав России «будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма», передает СТРАНА.ua.

Кириенко является в Кремле куратором внутренней политики.

В начале июня о «неизбежном» присоединении к России Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины заявил первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. До него российские высокопоставленные официальные лица о присоединении территорий прямо не говорили, отмечая, что решение должны принимать жители регионов.

В начале мая о вхождении Херсона в состав России говорил назначенный Москвой замглавы города Кирилл Стремоусов, который до российского вторжения был пророссийским активистом и блогером-антиваксером. Сначала он заявил, что это будет осуществлено без проведения референдума и объявления независимости, однако позже сказал, что, скорее всего, в регионе будет организовано голосование после окончания боевых действий.

В марте 2014 года Крым сначала объявили независимым государством — согласно действующим российским законам, часть иностранного государства не может быть присоединена к территории России без согласия его руководства. После на полуострове провели референдум и по итогам его регион был включен в состав России.

Скажем, Крым, часть Донбасса – темы старые, и о фактическом включении этих регионов Украины в состав России говорится уже много лет. Но вот Херсонская область и значительная часть Запорожской области – это довольно чувствительные новости. Объявить их своей частью РФ может в любой момент, быстренько устроив какой-нибудь даже чисто показушный «референдум» на телекамеру, с актерами, без участия местных жителей. Вопрос в том, какой резонанс этот шаг Москвы возымеет в мире? Поймут ли наконец все в Европе, США и т. д., что такая же участь будет ждать все земли, захватываемые агрессором, что никаких границ у аппетитов Путина не существует, и потому останавливать его нужно самым решительным образом, всем вместе?

Ситуацию по просьбе # комментируют известные эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Попытка псевдолегализации южных территорий Украины как российских или как самостоятельных приведет только к усилению давления на РФ. Она обречена на провал. Более того, я очень надеюсь, что именно на юге контрнаступательные действия ВСУ будут иметь больший успех. Необходимо учитывать также тот факт, что сопротивление оккупантам также больше всего на Юге.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— На данный момент Запад делает все, что считает возможным для того, чтобы остановить Путина и помочь Украине восстановить территориальную целостность. Этого недостаточно, но есть расчёт на то, что российская экономика не выдержит, элиты вокруг Путина дадут трещину и много других сценариев.

По сути же, конечно, сейчас самое время общими усилиями надавить на Кремль так, чтобы они были вынуждены сменить лидера и курс страны. Таких инструментов много. Есть и другая плоскость — смена режима в России приведет к непредсказуемым последствиям, которых Запад бы тоже не хотел, но выбор сейчас простой: либо добивать Путина и его банду, либо они возьмут паузу, наберутся сил и добивать всех вокруг будут они.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Тут следует учитывать, что данные действия России направлены не на внешнюю публику, а на внутреннюю. Российскому руководству сложно объяснить цели этой войны, поэтому оно прибегает к любому попавшемуся сценарию. Его необязательно реализуют, но говорить о нем могут для отвлечения внимания от результатов войны. Ведь нет никакой логики в том, чтобы объявлять о присоединении там, где еще идут ожесточенные бои, и ситуация может поменяться кардинально в течение месяца. Риск аннексии будет тогда, когда фронт замрет на достаточное время для формирования и проведения необходимых для аннексии процессов. Но, разумеется, западным странам следует понимать — давление на фронте и на саму Россию надо лишь повышать, чтобы предотвратить включение этих территорий в РФ.