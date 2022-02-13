Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что истребители Typhoon ВВС Великобритании будут направлены для патрулирования воздушного пространства Румынии из-за ситуации в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times.

По его словам, если президент России Владимир Путин намерен вторгнуться d Украину, то произойдут две вещи: увеличение войск НАТО на российских границах и увеличение расходов членов НАТО на оборону.

Уоллес отметил, что подобные последствия возможного вторжения на Украину не будут отвечать стратегическим интересам России. (gazeta.ru)