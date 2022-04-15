Впервые с начала полномасштабного нападения на Украину, РФ нанесла бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Воздушный удар произошел по городу Мариуполь.

Об этом сказал спикер МОУ полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

«Враг продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного коридора с оккупированным Крымом», — сказал он.

И продолжил: «Сейчас РФ завершает создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне».

По его словам, путинские армейцы продолжают вести боевые действия по отдельным направлениям. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком операционных районах, а в Южнобужском противник пытается улучшить свое тактическое положение. (tsn.ua)