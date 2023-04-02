Неизвестный летательный аппарат вошел в воскресенье вечером в воздушное пространство Израиля, на его перехват были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Только что вертолеты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии», — говорится в сообщении.

Передвижение аппарата на протяжении всего его полета отслеживали ВВС Израиля, указали в армии. «Летательный аппарат был сбит на открытой местности и ни на одном этапе [своего полета] не представлял угрозы. В соответствии с протоколом сигнал тревоги активирован не был», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в армии. О какого рода аппарате идет речь, в армейской пресс-службе не уточнили.