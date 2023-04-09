Самолеты израильских ВВС в воскресенье нанесли удары по военному комплексу, радарным системам и артиллерийским постам на территории Сирии, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает Интерфакс.

«Некоторое время назад истребители израильской армии нанесли удары по целям на сирийской территории, включая военный комплекс четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, системы военных радаров и артиллерийские посты, используемые сирийскими вооруженными силами», — отметила пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что Сирия ответственна «за все действия, происходящие на ее территории», и говорится, что израильская армия «не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля».

Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на армейские источники, по меньшей мере три ракеты были выпущены в сторону Голанских высот с территории Сирии рано утром в воскресенье.