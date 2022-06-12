ВВС Индии намерены приобрести у иностранных производителей 114 новых истребителей, из которых не менее 96 должны быть построены на индийской территории с участием местных партнеров, а остальные 18 — импортированы иностранным поставщиков. Как сообщает в воскресенье информационное агентство ANI со ссылкой на источники, Нью-Дели обсудил это с иностранными компаниями.

«Недавно ВВС Индии провели встречи с иностранными поставщиками и спросили их, как те будут осуществлять проект «Делай в Индии», — сказал агентству источник. ВВС Индии давно сообщали о планах приобрести 114 многоцелевых истребителей по схеме «купи в мире и сделай в Индии». Для этого иностранная компания должна будет выбрать партнера среди индийских производителей.

По данным агентства, в Нью-Дели решили, что после того, как первые 18 самолетов будут поставлены из-за границы, 36 истребителей будут произведены совместно внутри страны, а платежи будут производиться в иностранной и индийской валюте. Как указали источники, ответственность за последние 60 самолетов будет лежать на индийской компании и правительство будет производить платежи за них только в местной валюте.

Ожидается, что в тендере примут участие крупнейшие мировые производители авиатехники, в том числе американские компании Boeing и Lockheed Martin, шведская Saab, российские МиГ и «Иркут», французская Dassault Aviation.