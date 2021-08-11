Проведение праздничных церемоний с участием до 50 человек в Азербайджане регулируется «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях общественного питания».

Это отражено в «Методических указаниях по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на праздничных церемониях», утвержденных заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Республики.

Согласно документу, торжественные церемонии, организованные с участием от 50 до 150 человек, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

— Церемонии должны проводиться с учетом определенных условий. В церемониях разрешается участие от 50 до 150 человек. Лица старше 18 лет допускаются только при наличии подтверждающего вакцинацию документа (далее -паспорт COVID-19) либо сертификата об иммунитете после выздоровления от COVID-19.

— С 1 июля 2021 года в местах проведения праздничных мероприятий не менее 80 процентов работников должны быть привиты от COVID-19 первой дозой или иметь сертификат иммунитета против COVID19, а с 1 августа 2021 года-паспорт COVID-19.

— Следует напоминать в пригласительных о необходимости вакцинации от коронавируса либо отправлять гостям листы с напоминанием об установленных требованиях;

— Владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников). .

— Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.

— В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности, и внесено владельцем места проведения торжества в портал icaze.e-gov.az.

— Предоставление лицами, приглашенными на торжество, электронной или печатной копии паспорта COVID-19, загруженного через мобильное приложение e-Tabib;

— В целях обеспечения эффективности во время мониторинга сотрудники, имеющие паспорт COVID-19, должны носить с собой копию паспорта (в мобильном приложении e-Tabib или распечатанную копию и другие формы);

— Необходимо проводить ежедневные мониторинги с целью контроля выполнения требований.