Введение в США дополнительных пошлин в размере 25% на импорт в страну автомобилей может привести в 2025 году к сокращению их глобального производства на 2% по сравнению с показателем предыдущего года. Такие расчеты приводит ведущая японская экономическая газета Nikkei, отмечая, что в результате во всем мире будет выпущено на 1,55 млн машин меньше.

По данным издания, производство автомобилей может в 2025 году сократиться на 3% в странах Евросоюза, на 2% в Южной Корее и Японии и на 9% в Северной Америке.

До настоящего времени в США ежегодно продавалось около 16 млн автомобилей. Это второй по размеру после Китая рынок машин. При этом, как отмечает Nikkei, примерно 50% продаваемых в США новых автомобилей приходится на импортную продукцию.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении повышенных таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Затем Трамп подписал указ об отмене ряда тарифов для автопроизводителей. Это касается компаний, которые уже платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. На них не будут распространяться другие тарифы, например, касающиеся ввоза стали и алюминия. Кроме того, как сообщается, американская администрация пересмотрит пошлины на импорт автозапчастей, которые должны вступить в силу 3 мая и составить 25%.