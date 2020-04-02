Введение карантинного режима не должно ограничивать деятельность СМИ

1 апреля 2020 года Совет прессы Азербайджана сообщил о создании совместной с Министерством внутренних дел мониторинговой группы, которая будет внимательно следить за выполнением журналистами своих профессиональных обязанностей в условиях специального режима.

Группа, с которой будут держать постоянную связь сотрудники местных органов полиции, займется расследованием каждого конкретного факта.

Мы попросили главу Объединения Журналистов Азербайджана «Ени Несил» Арифа Алиева прокомментировать заявление Совета Прессы. Он отметил, что журналисты обязательно должны понимать свою ответственность во время работы в чрезвычайных условиях, так как, безответственные публикации могут привести к очень тяжелым последствиям.

«Но это вовсе не означает, что к оценке качества публикаций, мониторингу деятельности или же, не дай Бог, контролированию профессиональной деятельности журналистов должны быть привлечены представители правоохранительных органов или служб безопасности. Госструктуры должны вмешиваться в случае нарушений закона со стороны журналистов. Все происходящее доказывает, что Совет прессы не понимает свою роль в чрезвычайных условиях», — сказал Ариф Алиев.

Своей точкой зрения на данную тему поделился и юрист, специалист по правам медиа Алескер Мамедли, который считает, что введение карантинного режима в связи с распространением той или иной эпидемии никак не может ограничить деятельность СМИ. Деятельность СМИ может быть ограничена только во время введения чрезвычайного положения. Основная задача Совета Прессы, считает Алескер Мамедли, должна заключаться в том, чтобы журналисты в своей профессиональной деятельности придерживались этических норм. Совет прессы должен обеспечить доверие к СМИ, а не контролировать их.

Член правления Совета прессы Ядигяр Мамедли уточняет, что Мониторинговая группа создается вовсе не для контролирования деятельности журналистов. Как отметил Мамедли, в заявлении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом открыто говорится о том, что должны быть созданы все условия для работы прессы во время карантина.

«Вот мы и создали Мониторинговую группу, для того, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются журналисты во время исполнения своих профессиональных обязанностей, могли быть своевременно решены», — сказал Ядигяр Мамедли.

Журналисты должны получить все возможности выполнять свои обязанности во время введения специального режима. Хотя бы для того, чтобы население могло получать информацию из достоверных источников, а не черпать новости о коронавирусе из социальных сетей. Ведь деятельность диванных всезнаек может привести к панике и ненужному ажиотажу. А Совет прессы должен не контролировать деятельность СМИ или оценивать материалы, а помочь журналистам выполнять свои профессиональные обязанности и вмешиваться в случае наличия проблем с представителями госструктур. Оценивать результат труда журналиста – прерогатива читателя.