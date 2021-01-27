Вугар Сафарли присваивал деньги, а Наблюдательный совет всего лишь наблюдал

26 января 2020 года Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли.

Напомним, что 14 января 2020 года решением Бинагадинского районного суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Бывший исполнительный директор Фонда обвиняется в присвоении и растрате с причинением особо крупного ущерба, легализации денежных средств в крупном размере, полученных преступным путем и злоупотреблении должностными полномочиями.

Хотим напомнить, что вышеназванные преступления Вюгар Сафарли совершил на посту исполнительного директора Фонда поддержки СМИ.

Согласно уставу Фонда, общий контроль над деятельностью этой организации осуществляется Наблюдательным Советом, состоящим из девяти человек.

Согласно уставу Фонда, трое членов Наблюдательного совета являются представителями СМИ, три члена представляют в этом совете журналистские общественные организации. Остальные трое являются представителями соответствующих государственных структур.

Наблюдательный совет контролирует расходование средств Фонда и деятельность исполнительного директора.

Хотим напомнить, что еще во время правления Фондом Вюгара Сафарли в СМИ публиковались статьи, в которых исполнительный директор обвинялся в присвоении средств Фонда и в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако, члены Наблюдательного совета никак не реагировали на эти обвинения.

Мы решили выяснить, должны ли быть привлечены к ответственности члены Наблюдательного совета, которые на протяжении многих лет «не замечали» преступных деяний, в которых обвиняется Вюгар Сафарли.

Как отметил эксперт в сфере медиа Гулу Магеррамли, о преступлениях, совершенных Вюгаром Сафарли знали не только члены Наблюдательного совета. «Об этом прекрасно знали и члены Совета прессы», — считает Магеррамли.

По мнению эксперта, к уголовной ответственности должны быть привлечены, прежде всего, те, кто принимал непосредственное участие в преступлениях, совершенных Вугаром Сафарли. «А те, кто знал о преступлениях исполнительного директора, но не сообщил об этом правоохранительным органам, должны нести, прежде всего, моральную ответственность». – заявил Гулу Магеррамли.

По мнению юриста Алескера Мамедли, лица, знавшие о преступлениях, совершенных Вюгаром Сафарли, обязательно должны быть привлечены к уголовной ответственности. «А члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности за бездействие, так как должны были контролировать деятельность исполнительных органов Фонда », — сказал нам Алескер Мамедли.

Член Совета прессы Азер Хасрет не верит в то, что правоохранительные органы могут привлечь к ответственности кого-либо за то, что тот не сообщил о преступлениях Вюгара Сафарли. «Потому что такого механизма просто не существует. Но меня интересует, вопрос о том, почему правоохранительные органы никак не реагировали на публикации о преступлениях Вюгара Сафарли. Ведь по закону правоохранительные органы должны были расследовать приведенные в этих публикациях факты», — заявил нам Азер Хасрет.

Одним словом, суд над Вугаром Сафарли обещает быть интересным зрелищем, со множеством доселе необнародованных деталей. И, конечно же, за расхищение «социалистической собственности» ответит не только он…