Президент Сербии Александар Вучич заявил во время пресс-конференции, что его страна не ищет конфликта с НАТО и не способна в нем участвовать, однако и не хочет «дальнейшего унижения» своего народа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Сербии не нужен конфликт с альянсом и страна на это «не способна».

«Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа. Мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшие нападения на наш народ. Таким образом все усложняется», — сказал президент.