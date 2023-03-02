Сербы, вступившие в российскую частную военную компанию «Вагнер», окажутся за решеткой по возвращении на родину, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Politico.

«Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших институтов», — сказал он.

Вучич возмутился тому, что ЧВК ищет наемников в «дружественной» России стране. Politico отмечает, что вопрос о «Вагнере» был единственным, который вызвал раздражение президента. «Мне не нужна поддержка «Вагнера», мне не нужно, чтобы они аплодировали мне или критиковали меня», — подчеркнул он.

Россия использует ЧВК «Вагнер» для гибридного давления на Вучича. Так, 16 февраля сербские националисты и пророссийские активисты собрались в Белграде с требованием прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику.

Организатор того митинга — лидер ультраправых Дамьян Кнежевич — был арестован и обвинен в подстрекательстве к насилию. Он публично поддерживал вербовку сербов в ЧВК «Вагнер». Сам президент обвинил митингующих в антисербских настроениях и в том, что их протесты оплачиваются из-за границы — предположительно Россией.

Законодательство Сербии запрещает участие соотечественников в конфликтах за рубежом. Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» ведет вербовку граждан этой страны через российский пропагандистский портал RT. Позднее «РИА Новости» сообщило о прибытии добровольческого батальона с сербами в Запорожскую область.

Тогда Вучич публично возмутился этим фактом. Выступая на белградском телеканале, он заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов для участия в войне в Украине. После этого сербские активисты пожаловались на ЧВК «Вагнер» в прокуратуру и потребовали возбудить против группировки уголовное дело. Также активисты потребовали привлечь к уголовной ответственности главу сербской разведки Александра Вулина и посла России Александра Боцан-Харченко. (moscowtimes.ru)