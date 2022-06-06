В Грузии не будет второго фронта, второй войны, мы и наш народ хотим мира, стабильности и развития.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что правительство Грузии будет учитывать национальные интересы страны на фоне украинско-российской войны, и никто не сможет изменить мнение правительства по этому поводу.

Премьер-министр подчеркнул, что некоторые европейские страны скептически настроены в связи с украинским вопросом, что связано с нежеланием этих стран импортировать проблемы Украины в ЕС.

И.Гарибашвили призвал ЕС с пониманием отнестись к позиции Грузии и справедливо оценить ее обращение относительно членства.