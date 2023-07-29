За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 19 единиц военной техники противника.

Как передает УНИАН, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале.

«В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА «Supercam», БПЛА «Zala», БПЛА «Эленор», пушка 2А36 «Гиацинт-Б» и автомобильная техника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага», — сказано в сообщении.

По его словам, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.