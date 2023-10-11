Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат истребители-бомбардировщики F-16 не раньше весны 2024 года. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам заседания контактной группы Запада по поставкам вооружений в зону украинского конфликта сделал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Глава Пентагона отметил, что ранее представители американских властей уже делали прогнозы по поводу снабжения Киева данными истребителями. По их словам, для передачи ВСУ этих самолетов «потребуются месяцы».

«Самое раннее, когда мы сможем увидеть первые средства, — это следующая весна», — уточнил Остин, имея в виду отправку F-16 в зону боевых действий.

Также он добавил, что в настоящее время украинские пилоты проходят обучение по управлению истребителями. Тренировки организовали США и ряд европейских государств, подчеркнул американский министр.