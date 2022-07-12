В результате удара Вооруженных сил Украины по оккупированному Россией городу Новая Каховка в Херсонской области погибли семь человек. Пострадали, по разным данным, от 40 до 60 человек. Большое количество людей находятся под завалами. Об этом сообщил пророссийский глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передаёт ТАСС.

Он утверждает, что украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. По его словам, повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. Уничтожен завод производивший оборудование для ГЭС.

Украина утверждает, что при атаке по Новой Каховке погибли более 150 российских военных, в том числе генерал и четверо офицеров. Об этом заявил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, удар был нанесён по штабу российского армейского корпуса в Херсонской области. Ранее Главное управление разведки Украины опубликовало, как утверждается, радиоперехват, из которого следует, что при взрыве в Новой Каховке могли погибнуть 12 представителей российского «командования по Херсону».

Оперативно проверить это информацию в условиях военного времени невозможно.

Ранее украинские СМИ сообщали, что удар был нанесен по российским складам с боеприпасами. Источники ТАСС и агентства «РИА Новости» в свою очередь заявляют, что атаке подверглись склады с селитрой, отдельно подчеркивая, что Каховская ГЭС не пострадала, но повреждены близлежащие рынок, больница и жилые дома.

Город Новая Каховка – районный центр в Херсонской области – перешёл под контроль России в первый же день войны, 24 февраля. Прежде в открытых источниках не было информации о том, что здесь есть склады с селитрой.