Вступительный экзамен в магистратуру пройдет в один этап

Кабмин внес изменения в «Правила приема в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана».

Как сообщает Report, решение было подписано премьер-министром Али Асадовым.

Согласно документу, как и в международной практике, вступительный этап в магистратуру будет проходить в один этап (предусматривает оценку общего интеллектуального уровня (логического мышления), знаний информатики и иностранного языка).

Следует отметить, что на данный момент экзамен проводится в два этапа:

I этап — оценка общего интеллектуального уровня (логического мышления), знаний информатики и иностранного языка

II этап — оценка знаний по предметам специальности.