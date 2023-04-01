В официальном вестнике правительства Турции — Resmi Gazete в субботу был опубликован текст закона о ратификации протокола по вступлению Финляндии в НАТО.

В соответствии с законом, утверждается подписанный в Брюсселе протокол от 5 июля 2022 года «О присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору».

Закон вступает в силу со дня публикации в Resmi Gazete.

31 марта парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Таким образом, процесс утверждения протокола всеми 30 членами Североатлантического альянса завершен. После завершения формальных процедур Финляндия официально станет 31-м членом НАТО.