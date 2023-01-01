В первый день 2023 года министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, вступил в должность президента страны, сообщает телеканал TV5Monde.

«Социалист Ален Берсе во второй раз с 1 января вступит в должность президента Швейцарской Конфедерации. Он пробудет на этом, по сути, почетном посту один год», — передаёт телеканал.

Полномочия президента он будет выполнять одновременно со своими министерскими обязанностями.

Выборы президента состоялись 7 декабря 2022 года на совместном заседании двух палат парламента. Ален Берсе сменил на президентском посту главу МИД Иньяцио Кассиса. (Анадолу)