Президент США Джозеф Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме, что страна поддерживает курс на вступление в НАТО, сообщает ТАСС.

«Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку со стороны Соединенных Штатов заявкам двух замечательных демократий <…> на вступление в самый сильный и мощный оборонительный альянс в мировой истории», — сказал он, на совместной пресс-конференции с премьером Швеции и президентом Финляндии.

По словам Байдена, Швеция, как и Финляндия, являются «близкими и очень боеспособными» партнерами США, которые обладают крепкими демократическими институтами и хорошими вооруженными силами.

Ранее Джозеф Байден встретился в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Швеция и Финляндия одновременно подали официальные заявки на вступление в НАТО 18 мая. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил скандинавские страны за решение присоединиться к военно-политическому блоку.