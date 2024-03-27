Иран без колебаний продолжит поддерживать палестинцев и «сопротивляющийся угнетенный» народ Газы», заявил Верховный лидер Ирана Хаменеи на встрече с главой Политбюро ХАМАСа Ханией.

15 ноября 2023 г. Reuters, со ссылкой на троих высокопоставленных иранских чиновников, сообщил, что Хаменеи дал четкий сигнал Хание: «Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени». 16 ноября того же года ХАМАС опроверг достоверность публикации Reuters. (иранское информагентство Tasnim)