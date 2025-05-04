Президент США Дональд Трамп считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

«Полная ликвидация», — сказал он в интервью NBC News, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана — на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

«Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии — ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может им лучше использовать ее?» — заявил американский лидер.

На уточняющий вопрос журналиста о том, готов ли он позволить Тегерану использовать ядерную энергию в мирных целях, Трамп сказал, что готов выслушать аргументы в пользу этой идеи.

«Я думаю, что я бы был готов послушать это. (…) Но энергетика в мирных целях часто приводит к войнам. А мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие», — подчеркнул Трамп.

Иран и США провели три раунда переговоров — 12,19 и 26 апреля. Посредником выступал Оман. (interfax)