Вскрытие не выявило в организме Марадоны следов запрещенных препаратов

Вскрытие показало, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не употреблял алкоголь или наркотики в последние дни перед смертью.

Марадона, скончавшийся в ноябре в возрасте 60 лет, принимал семь различных лекарств для лечения депрессии, тревожности и других заболеваний, но никаких запрещенных веществ в его организме не нашли, рассказал Reuters представитель судебной системы.

Вскрытие, основанное на образцах крови и мочи и опубликованное научной полицией Буэнос-Айреса, показало, что у Марадоны были проблемы с почками, сердцем и легкими.

Следователи изучают различные версии и не исключают возможность причинения смерти по неосторожности.

Более подробное вскрытие подтвердило результаты первого: футболист скончался от «острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности с дилатационной кардиомиопатией».