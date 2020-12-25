Вскрытие не выявило в организме Марадоны следов запрещенных препаратов

Вскрытие показало, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не употреблял алкоголь или наркотики в последние дни перед смертью.

Марадона, скончавшийся в ноябре в возрасте 60 лет, принимал семь различных лекарств для лечения депрессии, тревожности и других заболеваний, но никаких запрещенных веществ в его организме не нашли, рассказал Reuters представитель судебной системы.

Вскрытие, основанное на образцах крови и мочи и опубликованное научной полицией Буэнос-Айреса, показало, что у Марадоны были проблемы с почками, сердцем и легкими.

Следователи изучают различные версии и не исключают возможность причинения смерти по неосторожности.

Более подробное вскрытие подтвердило результаты первого: футболист скончался от «острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности с дилатационной кардиомиопатией».

| 2020-12-25T19:07:42+04:00 25 декабря 2020, 20:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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