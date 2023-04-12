Всемирный банк (ВБ) объявил в среду о выделении гранта в размере $200 млн с возможностью дополнительного финансирования для доведения этой суммы до $300 млн.

«Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. <…> Дополнительное финансирование в размере до $300 млн предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта», — говорится в заявлении организации.

Поясняется, что выделенные средства будут направлены на «закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления», включая автотрансформаторы, распределительные устройства, оборудование для релейной защиты энергетических систем, а также мобильные отопительные котельные.