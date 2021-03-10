Всемирный банк изучит новые возможности сотрудничества с Азербайджаном

Всемирный банк готов изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе Азербайджана, заявила региональный менеджер ВБ по Южному Кавказу Сара Майкл. Таким образом, многолетнее плодотворное сотрудничество Азербайджана с этой международной финансовой организацией выходит на качественно новый уровень, предполагающий серьезные выгоды для нашей страны.

Как давний надежный партнер Азербайджана Всемирный банк профинансировал уже более 50-ти инвестиционных проектов с момента вступления нашей страны в организацию в 1992 году. Что касается намеченных перспектив, то ожидаемые проекты охватят множество секторов, имеющих решающее значение для ускорения экономического роста, торговли, связи и улучшения предоставления государственных услуг.

Энергетический сектор тоже не останется в стороне, учитывая уже проделанную масштабную работу в этом направлении. Еще в начале 2000-х годов упомянутая международная финансовая структура профинансировала проект, содействовавший улучшению качества, надежности и эффективности передачи электроэнергии по всей стране. А совсем недавно банк предоставил финансирование для Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью Южного газотранспортного коридора, предназначенного для транспортировки нашего газа с месторождения «Шахдениз» на рынки Турции и Южной Европы.

Сообщается, что реализация этих проектов уже завершена, и у Всемирного банка на текущий момент нет активных энергетических проектов в своем портфеле, а значит, самое время наметить новые контуры сотрудничества. Все эти годы группа ВБ и входящие в ее структуру финансовые организации всесторонне поддерживали начинания нашего правительства в русле развития приоритетных отраслей народного хозяйства, а также проекты в финансовой сфере.

К этому стоит добавить, что стратегические рекомендации ВБ помогли обеспечить проведение институциональных реформ, разработать государственную инвестиционную программу, обсудить соглашение о разделе продукции с иностранными нефтяными компаниями и создать Государственный нефтяной фонд, аккумулирующий часть доходов от экспорта нефти и газа. Пенсионные реформы и целевая программа социальной помощи, которые ВБ помог разработать и внедрить, сыграли важную роль в значительном сокращении уровня бедности в нашей стране.

Инвестиции использовались для восстановления и развития жизненно важной инфраструктуры, такой, как сети водоснабжения и канализации, автомагистрали и дороги в сельских районах, школы и больницы, ирригационные и дренажные каналы. И речь шла не только о финансировании. Проекты ВБ помогли внедрить лучшие международные практики и добиться роста местных предприятий и человеческого капитала. Долгие годы программа Всемирного банка в Азербайджане поддерживала планы диверсификации национальной экономики, что в целом сложно представить без качественных, доступных и эффективных государственных услуг в интересах наших граждан.

«Достаточно отметить, что при поддержке ВБ проводилась модернизация банковского сектора Азербайджана в направлении роста стабильности финансового сектора, создания эффективной практики предоставления финансовых услуг, а также защиты прав потребителей таких услуг, — заметил эксперт, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. — При этом особое внимание уделялось развитию современной среды для качественного надзора и работе с проблемными финансовыми учреждениями. Здесь ВБ помог привести нормативную законодательную базу по рынкам финансовых услуг, кроме фондового рынка, в соответствие с международными стандартами. Речь прежде всего идет о банковском и страховом секторах, регулировании рынка платежных систем, кредитного рынка, в том числе деятельности небанковских кредитных организаций».

Взаимовыгодным конструктивным считает взаимодействие Азербайджана со Всемирным банком доктор экономических наук, профессор UNTC Эльшад Мамедов. Ученый сказал #, что с участием ВБ в нашей стране была реализована немалая часть серьезных инфраструктурных проектов и, с этой точки зрения, взаимовыгодное сотрудничество поддержало страну в период нехватки инвестиционных ресурсов. Однако сегодня взаимодействие вышло на качественно новый уровень, учитывая серьезные объемы золотовалютных активов Азербайджана, что в целом способствует реализации внутренних инвестпроектов.

«В контексте привлечения в страну прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные сферы национальной экономики сотрудничество с международными структурами, в частности с ВБ, имеет очень важное значение», — ученый полагает, что это сотрудничество должно быть продолжено, учитывая актуальность повышения конкурентоспособности, в первую очередь, высокотехнологичных сфер экономики. В этом плане продолжение взаимодействия с международными финансовыми структурами, в том числе Всемирным банком, представляется крайне важным.