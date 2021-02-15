Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает РИА Новости, в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.

| 2021-02-15T21:27:45+04:00 15 февраля 2021, 22:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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