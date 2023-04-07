Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов назначен директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщили # в пресс-службе Министерста культуры, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра Адиль Керимли.

Юсиф Эйвазов – оперный певец, драматический тенор, Народный артист Азербайджанской Республики.

В 1996 году поступил в Бакинскую Музыкальную Академию, продолжил обучение в 2003-2007 годах в известном итальянском институте «Istituto Musicale Pareggiato Achille Peri» по специальности вокал. Он брал мастер — классы у великих корифеев — Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магда Оливери, Пласидо Доминго и др.

Юсиф Эйвазов был финалистом и победителем вокальных конкурсов «Каприоло», «Монтаньяна» и «Милан».

Выступал на таких известных сценах, как Миланская опера Ла Скала, Венская государственная опера, Берлинская государственная опера, Нью-Йоркская Метрополитен-опера, Большой Российский государственный академический театр (Большой театр), Санкт-Петербургский Мариинский театр.