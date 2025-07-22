Ему было 76 лет. Недавно Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с Black Sabbath, одним из основателей которой он был. «Вы не представляете, что я чувствую», — заявил он фанатам. У него была болезнь Паркинсона.
«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его семьи.
После сообщения о смерти музыканта группа Metallica опубликовала в X фотографию с ним и эмодзи с разбитым сердцем.
Выступая на стадионе «Вилла Парк» — своего любимого футбольного клуба «Астон Вилла», Осборн сказал фанатам: «Вы не представляете, что я чувствую — благодарю вас от всего сердца».
Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) родился в Бирмингеме 3 декабря 1948 года. После окончания школы он пытался построить музыкальную карьеру и оказался в группе с Гизером Батлером, будущим бас-гитаристом и автором песен Black Sabbath.
Эта группа распалась, а Осборн и Батлер присоединились к Тони Айомми и Биллу Уорду в новой группе, которая выступала под разными названиями (в том числе Earth) и в итоге стала называться Black Sabbath. То же название имела песня из первого альбома группы, выпущенного в 1970 году.
Отношения Осборна и Айомми со временем портились, и в 1979 году музыкант покинул группу. К тому моменту она уже записала несколько альбомов, хотя несколько раз распадалась.
Спустя короткое время Осборн начал сольную карьеру. Впоследствии вышло несколько концертных альбомов, а также один студийный (20-й) в 2013 году, получивший название «13».
Осборн выпустил более десяти студийных альбомов и синглов, несколько концертных альбомов и сборников.