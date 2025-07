Ему было 76 лет. Недавно Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с Black Sabbath, одним из основателей которой он был. «Вы не представляете, что я чувствую», — заявил он фанатам. У него была болезнь Паркинсона.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его семьи.

После сообщения о смерти музыканта группа Metallica опубликовала в X фотографию с ним и эмодзи с разбитым сердцем.

В начале июля Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath, одним из основателей которой он был. Коллектив выступил на фестивале Back To The Beginning. На сцену также вышли Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, музыканты Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст (Limp Bizkit) и др.