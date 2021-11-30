Член Федерации художников ЮНЕСКО, председатель Ассоциации деятелей культуры Азербайджана в Европе, посол мира, народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов встретился с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Председатель комитета поздравил всемирно известного художника с получением гражданства Азербайджана и пожелал ему успехов в достойном представлении нашей страны в мире.

Народный художник, получивший распоряжением Президента Ильхама Алиева гражданство Азербайджана, играет неоценимую роль в пропаганде азербайджанских реалий в Германии – одном из ведущих государств Европы, в своих произведениях уделяет широкое место обычаям и традициям нашего народа, работами, посвященными родному Азербайджану, прививает любовь к родине, ее истории, природе и культуре среди других народов и национальностей.

Неслучайно, журналы-каталоги “44-дневный путь в Карабах”, “Xoджалинская трагедия” и книга “100 рисунков из Германии”, где собраны произведения А.Гейбатова, имеющего богатую творческую биографию, а также созданное художником широкомасштабное панно, воспевающее победу в Отечественной войне, вызвали большой интерес.

Выражая большую радость в связи с получением гражданства Азербайджана, художник поблагодарил главу государства, отметил, что и впредь будет направлять творческую силу на благо Азербайджана, достойно представлять нашу страну.

Получение А.Гейбатовым гражданства Азербайджана служит одним из самых ярких примеров того, что наши творческие люди делятся и с Родиной своими знаниями и опытом, интеллектуальным потенциалом.