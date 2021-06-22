В Азербайджане одной из наиболее уязвимых частей населения являются выпускники детских домов. Распад Советского Союза уничтожил все льготы, которыми они пользовались. Правда, в большинстве стран, образовавшихся после распада СССР, эти льготы были сохранены.

В июне 2018 года Кабинет министров Азербайджана принял новую программу, согласно которому выпускники детских домов, у которых нет ни квартиры, ни родственников, должны быть обеспечены жильем в социальных домах для выпускников детских домов.

До принятия этой программы 10 октября 2015 года Кабинет министров утвердил «Устав «Дома выпускников» для лишенных родительской опеки выпускников государственных детских учреждений при государственной службе социального обеспечения министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики. (https://report.az/ru/socialnaya-zashhita/v-azerbajdzhane-utverzhdeny-pravila-priema-v-v-dom-vypusknikov-sozdannyh-dlya-odinokih-vypusknikov).

Как заявила # в августе 2018 года директор социальных домов Рухсара Ахундова, всего жильем обеспечены 245 выпускников детдомов. «Сейчас строится новое здание, в котором будет 120 квартир», — заявила она # (https://notfake.zerkalo.az/deti-broshennye-i-roditelyami-i-gosudarstvom ).

Ежегодно из детских домов выпускается 250-300 юношей и девушек. Большинству из них негде жить. Мы решили выяснить, как выполняется программа обеспечения жильем выпускников детских домов, у которых нет ни квартиры, ни родственников, в социальных домах.

По словам представителя главы исполнительной власти Абшеронского района в поселке Масазыр Шахлара Гасанова, новое здание для выпускников детдомов, о котором говорила директор социальных домов, так и не было построено. «Правда, был заложен фундамент здания. Но впоследствии строительство было приостановлено» — сказал нам представитель главы исполнительной власти.

Как заверил нам глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазил Талыблы, всем выпускникам детских домов будут предоставлены новые квартиры. «Эти квартиры могут быть представлены не только в социальном доме, но и в других местах», — сказал Фазиль Талыблы. Правда, глава пресс- службы не разъяснил нам, когда выпускники получат эти квартиры.

В беседе с # председатель Лиги защиты прав ребенка Юсиф Бекиров отметил, что для того, чтобы обеспечить выпускников детских домов жильем необходимо принять специальную государственную программу. «Но прежде чем принимать эту программу, Кабинет министров должен разъяснить, почему не была исполнена программа, принятая в 2018 году, и были ли наказаны лица, ответственные за реализацию этой программы», — сказал он.